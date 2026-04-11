【モデルプレス＝2026/04/11】Hey! Say! JUMPの知念侑李、有岡大貴、伊野尾慧の3人による新番組『いのありちねん』（ABEMA）の放送が決定した。番組の詳細および放送日に関しては後日発表を予定している。【写真】JUMP伊野尾慧「振り幅凄い」青髪から印象ガラリ◆知念侑李・有岡大貴・伊野尾慧、新番組決定本発表は、有岡と伊野尾が企画MCを務める、ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画「今日好き