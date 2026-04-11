「巨人−ヤクルト」（１１日、東京ドーム）６試合ぶりにスタメンで起用された坂本勇が七回に今季１号ホームランを放ち、通算３００号に王手をかけた。２死で打席に入り、山野の低め１４６キロをバックスクリーン左へ運んだ。打球はグラウンドに跳ね返り、坂本は二塁ベース付近で足を止めていたが、ホームランのコールで大歓声に包まれながら再び走り出した。坂本はこの日６番三塁でスタメン。山野の前に１、２打席は連続三