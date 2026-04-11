【モデルプレス＝2026/04/11】元AKB48の河西智美が4月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のために代筆したという手紙を披露し、反響が寄せられている。【写真】28kg減話題の元AKB「人柄の良さが滲み出てる」美文字披露◆河西智美、3歳長女の“サンタさんへの手紙”美文字で代筆河西は「今年のサンタさんへ 娘ちゃんに書いて！！と言われて指示通りに書き上げたお手紙となります。どうぞお納めください」と綴り、1枚の手書