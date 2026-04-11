「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」ABEMAの開局10周年を記念した特別番組「30時間限界突破フェス」の企画「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」が11日に放送。東京五輪柔道100キロ級金メダリストで、現在はプロレスラーのウルフアロン（新日本プロレス）が挑戦者の大男を簡単に片づけた。1人目、2人目をあっさり倒したウルフ。3人目は身長184センチ、体重140キロの元ラガーマン、ノッコン寺田と対戦した