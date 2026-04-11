ＡＢＥＭＡ１０周年の３０時間特番が１１日、スタートし「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」企画が行われ、人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」でボブ・サップに勝利したラグビー系ＹｏｕＴｕｂｅｒのノッコン寺田が挑戦したが、開始２５秒で３カウントを奪われて敗れ去った。開始から一気に前に出て組みに行ったノッコンだったが、開始１９秒で左内股であっさりとはね上げ