会場に入ってすぐ目の前にあるブース4月10〜12日に幕張メッセで開催中の『オートモビルカウンシル2026』。会場に入ってすぐ目の前にあるのが、ポルシェ・ジャパンのブースだ。今回の展示車両は、1976年型の911カレラ・クーペ（Gモデル）、現行型のタイカン・ターボGT、そして日本初公開となる新型911ターボSの3台だ。【画像】オートモビルカウンシル2026の『ポルシェ・ジャパン』ブースと4月に発表した『レトロコレクション』！