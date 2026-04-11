レッドソックスの吉田正尚外野手が10日（日本時間11日）、敵地でのカージナルス戦に「3番ＤＨ」で先発出場し、3打数1安打1死球だった。試合は2－3で敗れ、チームの連勝は2でストップした。地元放送局『NESN』は、出場機会が限られている吉田について、「レッドソックスの中で最も過小評価されている選手」と指摘。出場数の増加に期待した。 ■目を引くのが打球速度 3試合ぶりのスタメン出場となった吉田。第