レッドソックスの吉田正尚外野手が10日（日本時間11日）、敵地でのカージナルス戦に「3番ＤＨ」で先発出場し、3打数1安打1死球だった。試合は2－3で敗れ、チームの連勝は2でストップした。地元放送局『NESN』は、出場機会が限られている吉田について、「レッドソックスの中で最も過小評価されている選手」と指摘。出場数の増加に期待した。

■目を引くのが打球速度

3試合ぶりのスタメン出場となった吉田。第1打席は死球で出塁すると、4回先頭で迎えた第2打席では内角直球を右前に弾き返した。第3、第4打席は凡退したものの、出塁率は5割をキープ。出場機会が限られている中で、結果を残している。

外野陣の層が厚い中で、レギュラー確保に苦労しているが、地元放送局『NESN』は番組内でチーム状況に関して議論。その中で、「ボストンで最も過小評価されている選手は誰か」という問いに対して、出演したナット・ゴードン記者は「やっぱりマサ・ヨシダだと思う」と返答。すると、司会を務めたルーシー・バージも「私もそう思っていた」と同意した。

今季ここまで13試合中9試合（先発は6）に出場している吉田。19打数5安打で打率.263となっている。目を引くのは平均打球速度で、97.3マイルを記録。打席数が28と少ないため、ランキングには載ってこないが、単純比較すればジョーダン・ウォーカー外野手（カージナルス）の97.4マイルに次ぐ全体2位という高水準をマークしている。

■四球を選ぶ能力も高い

ゴードン記者は「彼はリーグでも屈指の強さで打球を飛ばしているし、四球（8個）を選ぶ能力もトップクラス。もちろん、コンスタントに出場機会を得られているわけではないから、様子を見る必要がある。しかし、彼がいい働きをしている一方で、打線全体は元気がない。このような状況だと、彼の存在を評価せずにはいられない。彼は本当に素晴らしいよ」と主張した。

その上で「チームは調子のいい選手を使っていかないといけない。それが今で言えばヨシダだ。彼の打席数が今後増えていくのか注目している」と語った。