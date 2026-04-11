１１日に結婚を発表した女優の新木優子の最新ショットに祝福コメントが殺到している。新木は１１日までに自身のインスタグラムを更新。デニム生地のアウター×水色のブラウス×ブラウンのボトムスというコーデで小径（こみち）を散策する姿を多数アップした。新木は１１日に所属事務所の公式サイトを通じ俳優の中島裕翔と結婚したことを発表。結婚発表前のインスタ投稿に対し、ファンからは「ご結婚おめでとうございます」「