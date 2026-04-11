◇東京六大学野球春季リーグ戦第1週第1日1回戦東大2―3明大（2026年4月11日神宮）東大の左腕・松本慎之介（3年＝国学院久我山）が明大相手に内容の濃い投球を披露した。4回に2本の安打と内野ゴロ、暴投で2点を失ったが左打者の多い明大打線に切れ味鋭いスライダーで7奪三振。6回1死で降板したが、エースらしい内容だった。「7回2失点くらいを想定して投げたんですが、予定より少し早く降りてしまいました。試合は1点差