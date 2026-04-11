[4.11 J1百年構想リーグ WEST第10節](Eピース)※14:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 1 大迫敬介DF 4 荒木隼人DF 19 佐々木翔DF 33 塩谷司MF 6 川辺駿MF 9 ジャーメイン良MF 13 新井直人MF 14 松本泰志MF 15 中野就斗MF 30 トルガイ・アルスランFW 10 鈴木章斗控えGK 99 大内一生DF 3 山崎大地MF 24 東俊希MF 35 中島洋太朗MF 40 小原基樹FW 11 加藤陸次樹FW 17 木下康介FW 39 中村草太FW 41 前