タレントの片岡鶴太郎（71）が、印象のガラリと変わった姿を公開した。【映像】片岡鶴太郎の印象ガラリな近影＆実際のヨガ動画2011年にヨガを始めてから1日1食生活となり、体重が約45kgになったという鶴太郎。Instagramでは、腹直筋を使って行う高度なヨガの浄化法「ナウリ」の動画を披露し、「まさに神業ですね〜」「ヤダ〜骨と皮だけ、鶴ちゃんやり過ぎだよ！」など、驚きの声が寄せられていた。印象がガラリと変わった姿