開催：2026.4.11 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 0 - 4 [アスレチックス] MLBの試合が11日に行われ、シティ・フィールドでメッツとアスレチックスが対戦した。 メッツの先発投手はクレイ・ホームズ、対するアスレチックスの先発投手はジョン・ギンで試合は開始した。 3回表、3番 シェイ・ランゲリアーズ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 NYM 0-1 ATH