5人組動画クリエイター・コムドット（やまと、ひゅうが、あむぎり、ゆうた、ゆうま）が、11日午後6時25分から12日午後10時にかけて生放送されるABEMA開局10周年特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』に出演する。放送に先立ち、3月27日に合同取材が行われ、賞金の使い道について話し合った。【写真】30時間不眠の企画に挑戦するコムドット同番組では、賞金獲得のためにコムドットが30時間連続でミッション