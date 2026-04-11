スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、11歳の娘が休日をゲームやYouTubeで過ごすことを心配する母親からのメールに、江原が鋭くも温かい助言を送りました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞うちの11歳の次女は穏やかな性格で、学校でもお友達がおり、問題なく暮らしていま