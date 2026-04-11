コメディアン萩本欽一（84）のスタッフによるX（旧ツイッター）が10日までに更新され、萩本と、タレントの高橋真美（58）の2ショットを披露した。Xでは「今日の欽ちゃん」として「春の来客高橋真美(たまえ)さんが、『お父さん、化粧がくずれないうちに写真撮りましょ』と一緒にパチリ」とつづられている。高橋は1982年にテレビ朝日系「欽ちゃんのどこまでやるの!」で、萩本家の3つ子の女の子「たまえ」役に選ばれ人気とな