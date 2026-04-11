【3R】A級予選4Rは諸隈が人気に応え、堂々と押し切った。ハイレベルな127期。第3回記録会でゴールデンキャップを獲得して第6位の好成績を収めた。ダッシュ力に課題を残すものの、最後までタレない地脚が長所でもある。特班後、1、2班戦の優勝はまだないが、それも時間の問題だろう。当地は昨年12月に参戦し予選1着、準決勝1着、決勝3着と存在をアピール。「準決も力を出し切りたい」。主導権は諸隈が譲らない。森岡が番手回り