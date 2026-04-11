【ミニカー マジョレット】 4月11日発売 トイザらスで販売 カバヤ食品は「トイザらス」でミニカー「マジョレット」を4月11日より販売する。価格は999円より。 ミニカー「マジョレット」はフランスの鉄道模型･玩具メーカー・Rail-Routeが立ち上げたダイキャスト製ミニカーブランド。欧州車を中心とした実車志向のラインナップに加え、クリ