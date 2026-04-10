新潟市消防局は10日、ことし1月から3月の火災による死者が9人に上り“近年にない発生状況”であると発表、注意を呼び掛けています。市消防局の発表によりますと、ことし1月から3月の火災による死者は3か月で合わせて9人となり、3月だけで5人が死亡しています。9人のうち8人が住宅火災が原因で死亡。また9人のうち6人は65歳以上の高齢者で、その多くは「逃げ遅れ」によるということです。新潟市は最近5年間の火災による死者の年間平