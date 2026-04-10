【モデルプレス＝2026/04/10】Netflixリアリティシリーズ「オフライン ラブ」に出演していたミミ（美海）が4月9日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】ネトフリ「オフライン ラブ」出演者「雰囲気変わる」金髪姿◆ミミ、金髪へのイメチェン姿を公開ミミは「金髪」とつづり、これまでの落ち着いた髪色から印象を大きく変えた姿を公開。明るい金髪に染め上げた新しいヘアスタイルを披露