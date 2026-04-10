金沢市に本店を置く百貨店「大和」が2026年2月期の年間決算を10日、発表しました。日中関係の冷え込みでインバウンド需要が低迷し、子会社の金沢ニューグランドホテルの特別損失も受け、4期ぶりの最終赤字となりました。大和の2025年3月から2026年2月までのグループ全体の売上高は159億8300万円で前期を2.7%下回りました。子会社の金沢ニューグランドホテルの業績が低迷するなどして、19億6700万円の減損損失を特別計上しました。