群馬県庁 県が所有する施設で排出された２０２４年度の温室効果ガスの排出量が前の年度から１．７％増え、３年ぶりに増加したことが分かりました。 県によりますと、２０２４年度の県有施設における温室効果ガスの総排出量は、二酸化炭素換算で１０万７４５０トンでした。前の年度と比べて１７８３トン、率にして１．７％増え、３年ぶりの増加となりました。 県は増加した主な要因について、秋まで残暑が厳しく、冬は気