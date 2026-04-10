【モデルプレス＝2026/04/10】元HKT48で女優の田中美久が4月10日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿を公開した。【写真】24歳元HKT「肌の透明感レベチ」無加工すっぴん姿◆田中美久、無加工すっぴん姿披露田中は「愛犬と行けるお寿司屋さん！？」と記し、愛犬とともに寿司店を訪れた際の様子を撮影したショート動画を投稿。ストライプのシャツにプルオーバーを重ねたスタイルで寿司を堪能する姿が収められており、美しい素肌が輝