お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（47）が10日、自身のインスタグラムを更新し、この春から美大に進学したことを発表。8日にはナビゲーターを務めるNHK Eテレ「3か月でマスターする西洋美術」（水曜後9・30）でも報告した。番組では冒頭で「この4月から晴れて美大生になったところなんですけれども、そこに来てこの番組のお話を頂きまして大変光栄でございます」と報告。テロップでも「芸歴25年油絵を習い始めて2年4月か