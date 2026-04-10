市街地でのクマの出没が去年相次いだ米沢市で担当職員の負担軽減を図ろうと担当外の職員を含めた対策チームが2026年度発足しました。11日からの運用開始を前に10日職員向けの説明会が開かれました。対策チームには、担当職員17人のほか、担当外の部署から46人が選出されました。新たに加わった46人は担当職員の指示のもと、緊急銃猟が行われる際の市民への広報や周辺の警戒といった業務を担当します。11日からの運用開