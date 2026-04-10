お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（47）が10日、自身のインスタグラムを更新し、この春から美大に進学したことを報告した。一昨年に美術学校に通っていることを明かしていたが、この日の更新で「実はこの2年間、予備校に通い美大受験に挑戦してました。周りの方々の理解ある支えと、親身になってご指導頂いた先生方のおかげで、この度晴れて念願の美術大学への進学が叶いました」と報告。これまで自身のSNSのほか、TBS系「