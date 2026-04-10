お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（47）が10日、自身のインスタグラムを更新し、この春から美大に進学したことを報告した。

一昨年に美術学校に通っていることを明かしていたが、この日の更新で「実はこの2年間、予備校に通い美大受験に挑戦してました。周りの方々の理解ある支えと、親身になってご指導頂いた先生方のおかげで、この度晴れて念願の美術大学への進学が叶いました」と報告。

これまで自身のSNSのほか、TBS系「プレバト!!」の水彩画コンクールで優勝するなどその腕前を披露してきた。「未来ある若い才能がたくさんいる中で、こんな50手前の超絶浪人生に貴重な一枠を与えてくれた大学に感謝し、より一層勉強します」と意気込み。「そして残りの人生で、なるべく多くの良い絵を描ける画家になれるよう励んでいきたいです。もちろん漫才をもっともっとやりながら。という事で描きました」と「壺」というタイトルの油彩画を投稿した。

「笑う客席の中でも一際輝いて見える、苦しそうなくらいツボにハマってるお客さんです」とテーマを明かし、「例えばこんな自分にとっての絶景も、もっと人に伝わる美しい絵にしてみたいと思い、美術の師匠を求めて大学を目指しました」と美大に進んだ思いを説明。

「絵ばっかり描く漫才師も、漫才ばっかりやる画家も、どっちもロクなもんじゃないかもしれませんが、どうか長い目で見守って頂ければ幸いです」とメッセージを送った。