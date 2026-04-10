カーリング女子で五輪２大会連続メダル獲得のロコ・ソラーレ（ＬＳ）が、ファンイベントで感謝の思いを伝える。２０１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルのＬＳは、２６年ミラノ・コルティナ五輪出場は逃したが、同年世界選手権では４強入り。長きにわたって安定したパフォーマンスを見せている。そうした中で１０日、「ＬｏｃｏＳｏｌａｒｅ感謝祭２０２６」をランドマークホール（神奈川・横浜市）で６月１５日