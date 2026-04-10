皆藤愛子アナウンサーが１０日までにＳＮＳを更新。衣装ショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「ワンピース」とつづり、フェミニンなフリフリの紫のワンピース姿を披露。可愛らしい笑顔を見せたショットを公開した。この投稿にファンからは「笑顔可愛い」「愛ちゃんステキ」「いつも可愛らしい」「より透明感があるね」「素敵ですね」「綺麗だぁ」「女神様〜」「可愛い〜」などの声が寄せられている。