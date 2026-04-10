サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）の新たな挑戦を、シンガポールメディアも速報で報じている。シンガポールリーグのジュロン（現在はアルビレックス新潟シンガポール）は１０日、本田が２０２６〜２７年シーズンから加入すると発表。同チームは今季までアルビレックス新潟シンガポールだったが、来季からチーム名がジュロンに変更となる。ジュロンによると、本田は８月に合流予定だという。イタリア１部ＡＣミランなど