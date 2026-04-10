湖池屋は4月9日、スナックを花に見立てて詰め合わせた「湖池屋スナックブーケ」の受注販売を、公式オンラインショップ限定で開始した。「ポテトチップス」や「スコーン」などの定番スナックを計7袋セットした新商品で、価格は税込2,480円(送料別)。数量上限に達した場合は売り切れとなる場合がある。【すべての画像を見る】〈“カジュアルギフト”需要を想定〉同社は、誕生日や歓送迎会などの際に“ちょっとしたものをプレゼント”