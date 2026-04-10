XG XGが、４月12日に行われるセカンドワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」東京公演の模様を、プライムビデオで国内限定で独占ライブ配信されることがアナウンスされた。1月23日にリリースした1st Full Album『THE CORE - 核』を引っ提げたセカンドワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」を開催中のXG。1st Full Album『THE CORE - 核』は、米ビルボード・アルバム・チャート「Billboard 200」で自身初と