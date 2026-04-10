演歌歌手の水森かおり（52）が10日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（木曜後1・00）にゲスト出演し、食生活について語った。そばチェーンのゆで太郎が好きだという水森は、「（メニューを）全部制覇して。私は薬味そばが好きです」と明かした。また「信越食品とゆで太郎システムという2つからなっているんですね、ゆで太郎って」と、まさかの組織にも言及。中川家の2人は大笑いだった。ロケで共演経験があり、親