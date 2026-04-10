ヴィッセル神戸は10日、FW冨永虹七の負傷内容についてクラブ公式サイト上で報告した。神戸によると、冨永は1日のトレーニングで負傷。神戸市内の病院にて検査を行った結果、右膝蓋骨骨折および右膝蓋腱部分断裂と診断された模様だ。なお、冨永は神戸市内の病院で手術を行っており、無事に成功したという。冨永は、2004年7月18日生まれの21歳。神戸のアカデミーで育成を受け、2023年4月にトップチームデビューを飾った。同年9