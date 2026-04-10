俳優の堤真一、山田裕貴、有村架純が10日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演した。12日から始まる同局系のドラマ「GIFT」をPRした。堤は宇宙物理学者で、かつては強かった「車いすラグビー」の弱小チーム「ブルズ」でさまざまな障害のある選手たちと出会う。山田はそのチームで闇を抱えた主力選手役、有村は取材をきっかけにブルズと関わっていく雑誌記者役を演じる。「スポ根というよりも、車いすラグビーを中心