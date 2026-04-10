ドッグランにやってきたワンコは、遊び以外のことに夢中になっていて…？投稿は記事執筆時点で95万8000回を超えて表示されており、6万1000件のいいねが寄せられています。 【写真：『犬をドッグランに遊ばせに来た』つもりが…思っていたのと違う『まさかの楽しみ方』】 ワンコがドッグランで夢中になったものは…？ Xアカウント「mokarin0804」に投稿されたのは、ポメラニアンの「もか」ちゃんがドッグランに行った時の光