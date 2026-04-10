ドッグランにやってきたワンコは、遊び以外のことに夢中になっていて…？投稿は記事執筆時点で95万8000回を超えて表示されており、6万1000件のいいねが寄せられています。

【写真：『犬をドッグランに遊ばせに来た』つもりが…思っていたのと違う『まさかの楽しみ方』】

ワンコがドッグランで夢中になったものは…？

Xアカウント「mokarin0804」に投稿されたのは、ポメラニアンの「もか」ちゃんがドッグランに行った時の光景です。最初は走り回って遊んでいたというもかちゃんですが、途中でフェンスの前から動かなくなってしまったそう。

フェンスにお手々をかけて二本足で立ち上がり、ドッグランの外をじーっと見つめているもかちゃん。その視線の先には、なんとパン屋さんが…！

遊びより食い気！

もかちゃんはパンが大好物とのことなので、お店から漂う美味しそうな匂いが気になって仕方ないようです。この後もしばらく動かずに、パン屋さんに熱い視線を注ぎ続けていたとのこと。

せっかくドッグランに来たのに、遊びを放棄してパン屋さんに夢中になってしまったもかちゃん。食いしん坊ならではの楽しみ方が可愛くて、思わず笑ってしまいますね。

この投稿には「可愛すぎる」「食い気が優先」「気になるよね（笑）良い香りだもんね」「気持ちが分かる」といった声が寄せられています。またもかちゃんの被毛の色やふわふわ感がパンに似ていることから、「かわいい食パンちゃんがいる」というコメントも！

妹犬との尊い日常

2026年3月に妹犬の「るる」ちゃんがお家にやってきて、もかちゃんはお姉さんになりました。まだ家族になって間もない2匹ですが、一緒におでかけしたりじゃれ合って遊んだりして、とても仲良く暮らしているそうですよ。これからも2匹が幸せいっぱいの日々を過ごしながら、絆を深めていけますように。

写真・動画提供：Xアカウント「mokarin0804」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。