気象庁によりますと、10日～12日にかけて、日本列島に黄砂が飛来すると予想されています。 【画像】黄砂が飛んでくるのはいつ・どこに？ 【黄砂シミュレーション】、今後の全国の天気も いつどこに、どれくらい飛んでくるかは画像の通りです。 ■黄砂はいつ・どこに（10日） ■黄砂はいつ・どこに（11日） ■黄砂はいつ・どこに（12日） ※画像は気象庁より ■全国の天気を地方ごとに（画像） 画像はTBS NEWS