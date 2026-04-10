Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がW主演を務める、Prime Video連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』第5話・第6話（あす11日午前0時配信）のあらすじと場面写真が公開された。【場面写真】ピザをおいしそうに見つめるカラちゃん（岩本照）＆シトーさん（松田元太）同作品は高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックが原作。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きな