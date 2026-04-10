岩本照＆松田元太、サウナの熱さ×水風呂の冷たさで“人生の真理”に辿り着く 『カラちゃんとシトーさんと、』第5話＆第6話あらすじ公開
Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がW主演を務める、Prime Video連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』第5話・第6話（あす11日午前0時配信）のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】ピザをおいしそうに見つめるカラちゃん（岩本照）＆シトーさん（松田元太）
同作品は高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックが原作。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”となっている。
■第5話「カラちゃんとシトーさんと、あまじょっぱ」あらすじ
カラちゃんとシトーさんが向かったのは、雨に包まれた遊園地。お目当てのジェットコースターは雨天のため運休となり、帰ろうとするカラちゃん。シトーさんは、サウナ帰りに「焼肉をご馳走する！」と提案し、なんとかカラちゃんを引き留める。提案にのったカラちゃんはシトーさんと2人で予約制のプライベートサウナへ。焼肉への期待に胸膨らませるカラちゃんは「“あまじょっぱ”とは何か？」を説き始めて…。サウナの熱さと水風呂の冷たさ、甘さとしょっぱさ――正反対を行き来する感覚を繰り返すことで、2人は“人生の真理”に辿り着く。
■第6話「カラちゃんとシトーさんと、うさ耳ピザ女」あらすじ
カラちゃんはシトーさんに誘われ、その友人・ゴロモン（長井短）とぐるみ（詩羽）と共に富山のサウナ施設へ。シトーさんがこれまで、度々口にしていた“うさ耳ピザ事件”。詳細を知らないカラちゃんは、ゴロモンかぐるみのどちらかが例の“うさ耳ピザ女”なのではないか…と疑い始める。いつもより少しにぎやかな空気の中で交わされる何気ない会話。人との距離感や関わり方について、それぞれのスタンスが垣間見えていく中で、カラちゃんはこれまで知らなかったシトーさんの一面に触れる。
【場面写真】ピザをおいしそうに見つめるカラちゃん（岩本照）＆シトーさん（松田元太）
同作品は高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックが原作。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”となっている。
カラちゃんとシトーさんが向かったのは、雨に包まれた遊園地。お目当てのジェットコースターは雨天のため運休となり、帰ろうとするカラちゃん。シトーさんは、サウナ帰りに「焼肉をご馳走する！」と提案し、なんとかカラちゃんを引き留める。提案にのったカラちゃんはシトーさんと2人で予約制のプライベートサウナへ。焼肉への期待に胸膨らませるカラちゃんは「“あまじょっぱ”とは何か？」を説き始めて…。サウナの熱さと水風呂の冷たさ、甘さとしょっぱさ――正反対を行き来する感覚を繰り返すことで、2人は“人生の真理”に辿り着く。
■第6話「カラちゃんとシトーさんと、うさ耳ピザ女」あらすじ
カラちゃんはシトーさんに誘われ、その友人・ゴロモン（長井短）とぐるみ（詩羽）と共に富山のサウナ施設へ。シトーさんがこれまで、度々口にしていた“うさ耳ピザ事件”。詳細を知らないカラちゃんは、ゴロモンかぐるみのどちらかが例の“うさ耳ピザ女”なのではないか…と疑い始める。いつもより少しにぎやかな空気の中で交わされる何気ない会話。人との距離感や関わり方について、それぞれのスタンスが垣間見えていく中で、カラちゃんはこれまで知らなかったシトーさんの一面に触れる。