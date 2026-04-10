岩本照＆松田元太、サウナの熱さ×水風呂の冷たさで“人生の真理”に辿り着く 『カラちゃんとシトーさんと、』第5話＆第6話あらすじ公開

岩本照＆松田元太、サウナの熱さ×水風呂の冷たさで“人生の真理”に辿り着く 『カラちゃんとシトーさんと、』第5話＆第6話あらすじ公開