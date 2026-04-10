＜マスターズ初日◇9日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典「マスターズ」の第1ラウンド終了した。連覇かかるローリー・マキロイ（北アイルランド）とサム・バーンズ（米国）が5アンダーで首位に並んだ。【写真】本当に90歳ですか？プレーヤーのハイキックがすごい3アンダー・3位タイにはパトリック・リード、カート・キタヤマ（ともに米国）、ジェイソン・デイ（オーストラリア）