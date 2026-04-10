マキロイがマスターズ連覇へ首位発進 松山英樹は5打差17位、片岡尚之90位
＜マスターズ 初日◇9日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典「マスターズ」の第1ラウンド終了した。連覇かかるローリー・マキロイ（北アイルランド）とサム・バーンズ（米国）が5アンダーで首位に並んだ。
【写真】本当に90歳ですか？ プレーヤーのハイキックがすごい
3アンダー・3位タイにはパトリック・リード、カート・キタヤマ（ともに米国）、ジェイソン・デイ（オーストラリア）が続く。世界ランキング1位でマスターズ2勝のスコッティ・シェフラー（米国）は2アンダー・6位タイで滑り出した。松山英樹は2バーディ・2ボギーの「72」で回り、イーブンパパー・17位タイ。初出場の片岡尚之は2バーディ・6ボギー・4ダブルボギーの「84」と崩れ、12オーバー・90位タイに沈んだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
マスターズ リーダーボード
【決定的瞬間】松山英樹、大笑い 片岡尚之のクラブが池ポチャ
パットのスタンス幅に変化!? 松山英樹は「第一の目標」とする15回目のマスターズへ
「自分も楽しみたい」マキロイのこだわりメニュー 松山英樹らがマスターズ伝統ディナーに参加
衝撃の大叩きも…マスターズ悲劇集
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