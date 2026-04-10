阪神は敵地のバンテリンドームで中日と対戦する。佐藤輝は同球場で昨季7本塁打を放ち、ビジター球団の選手としては2000年に松井秀喜（巨）が記録した8本に次ぎ、02年のラミレス（ヤ）、22年の村上宗隆（ヤ）がマークした7本に並んだ。しかし、難敵が立ちはだかる。予告先発の柳とは通算50打席対戦し、45打数11安打でノーアーチ。佐藤輝が30打席以上対戦して本塁打を放っていない現役3投手のうちの1人だ。（残る2人は巨人・山崎