お笑いコンビ「大自然」が9日、解散することがわかった。メンバーのロジャー、しんちゃんがそれぞれのX(旧ツイッター)で発表した。 【写真】前日に「水ダウ」に出演した大自然の2人悲しすぎる報告 ロジャーは文書を公開し、「この度、大自然は解散することになりました」と発表。「様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です」と苦渋の決断であることも記した。そして「しんちゃん、そして