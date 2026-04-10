お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田レイラ（21）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。13日に発売されるヤングマガジンを告知した。【写真】「まさに、完熟」「デケエエエ！！」美ボディをあらわにした池田レイラ池田は「4月13日（月）発売のヤングマガジンさんにて、すずとの3度目のグラビアが発売されます」と報告。「そしてそして！今回も、本誌には載っていないお写真がデジタル写真集としても発売されます！！100P