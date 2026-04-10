華やかな一戦にふさわしい血のドラマだ。「第86回桜花賞」に出走するプレセピオは特別な縁でつながっている。11年オークス馬の祖母エリンコートもかつて笹田和秀師（69）が管理。思い出深い血統で桜満開の晴れ舞台に立つ。15年の時を経て、ゆかりの血統でクラシックに臨む。来春に定年引退を迎える笹田師が“最後の桜花賞”にプレセピオを送り出す。「運命を感じるよね」09年に厩舎を開業してから2年後のオークスでエリン