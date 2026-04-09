オリックスは西川龍馬のサヨナラ打で勝利ソフトバンクは9日、西武に2-0で勝利し、連敗を2で止めた。先発の大津亮介投手は7回1安打無失点の快投。0-0で迎えた7回に近藤健介外野手の4号2ランが飛び出し、勝利を引き寄せた。大津が今季初勝利。敗れた西武は、先発の菅井信也投手が6回2安打5四死球無失点の好投も、打線が1安打のみに終わった。日本ハムは4-2で楽天に勝利。先発の加藤貴之投手は初回に1点の先制を許すも、5回まで1