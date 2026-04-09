記事ポイントZOZOTOWNに「AURORA」公式ショップが2026年3月オープンUngrid・dazzlinの晴雨兼用傘をZOZOTOWN限定で先行予約販売傘・帽子・洋品まで人気ブランドをそろえる新たな購入窓口 オーロラが、国内最大級のファッションECモール「ZOZOTOWN」に「AURORA」公式ショップをオープンしています。人気ブランド「Ungrid」「dazzlin」の晴雨兼用傘を限定先行予約販売する点が大きな魅力です。百貨店で親しまれてきたブランド傘