9日未明、金沢市内で合わせて7棟の住宅を焼く火事がありました。高齢男性1人が救急搬送された他、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。空高く舞い上がる、大量の火の粉。住田 鉄平 記者：「住宅全体が激しい炎に包まれています」激しく燃え上がる炎とともに、屋根の一部が崩れ落ちる様子も…火事があったのは、金沢市畝田東2丁目の一般住宅で、9日午前1時すぎ、近くに住む住民から「近所の家が火事です」と119番通報がありました