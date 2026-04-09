アメリカとイランが8日、2週間の停戦で合意しました。ホルムズ海峡の船の通過が可能になれば、高騰しているガソリンの価格はどうなるのでしょうか。日本時間の8日朝、アメリカとイランは、エネルギーの輸送ルートであるホルムズ海峡の開放を条件に、2週間の停戦に合意しました。ここで気になるのが、ガソリン価格です。熊本県内の利用客は、「もうすぐ5月のGWにもさしかかってきているので、少しでもガソリンが安くな